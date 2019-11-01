في مسك الفنون شيء مختلف.. وجوه مرسومة قد تبتسم لك

المواطن - الرياض

عادة ما تجسد الصور الواقع، لكن أن يجسد إنسان صورة أو رسمة وربما تمر بجواره فيبتسم لك، فهذا هو الجديد الذي أتت به الفنانة بدور البكري في معرض مسك الفنون 2019، الذي ينظمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”.

شيء مختلف وغير مألوف، هكذا وصفت البكري رسمتها التي هي عبارة عن رسم على وجه إنسان يخيل للناظر إليه أنه رسمة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخطر بباله ولو للحظة أنه إنسان واقعي.

بدأت فكرة الرسمة بحسب البكري قبل ثلاث سنوات، وكانت التجربة في البيت، قبل أن تخرج بها إلى المعارض الفنية والجمهور، الذي تقبلها بإعجاب وذهول.

لم تقف البكري عند هذا الحد، حيث تحدثت عن طموحها إلى تطوير فكرتها والانتقال من الرسم على الوجه، إلى الرسم على الجسم ككل، مشيرة إلى “مسك الخيرية” تقدم الدعم الذي تحتاجه، مضيفة “الرعاية مهمة للاستدامة والتطور، والأمر مكلف شخصيًا، ويحتاج إلى موقع، وخامات كثيرة”.

يُشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام معهد مسك للفنون بدعم المواهب وتشجيع سوق الفن المحلي، حيث تقدم فرصة للتطوير المهني للفنانين بمختلف اهتماماتهم، وذلك من خلال تعزيز التعليم عبر النقاشات التفاعلية، كما تتيح تبادل المهارات والتعلم المباشر بين أصحاب التجارب في مجالات متنوعة كالتصميم والرسم والموسيقى والهندسة المعمارية وصناعة الأفلام.

يُذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان “تجربة 0.3″، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية، وذلك على مدى خمسة أيام بدأت منذ 29 أكتوبر 2019م، وتتيح مبادرة “مسك الفنون” للفنانين وفي أرض مفتوحة المشاركة في ورش عمل وعروض حية ومعارض فنية، في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى دفع العجلة الفنية في المملكة، وإيجاد أكبر قدر من التواصل بين الفنانين المشاركين من مختلف مناطق المملكة.