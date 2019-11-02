في 7 دقائق .. برشلونة يُحير الجميع ويسقط بثلاثية أمام ليفانتي

المواطن - محمد سمعه

خسر نادي برشلونة اليوم بثلاثية مقابل هدف أمام ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من نادي برشلونة، الذي اجتهد وحاول بكل قوة تسجيل الهدف الأول.

وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إحراز الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة التاسعة والثلاثين عبر ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي برشلونة على ليفانتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي ليفانتي من محاولاته الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول فكان له ما أراد عبر اللاعب خوسيه كامبانيا، الذي سجل الهدف الأول لليفانتي في الدقيقة الحادية والستين.

وأحرج ليفانتي نادي برشلونة، وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب بورخا مايورال في الدقيقة الثالثة والستين.

وعند حلول الدقيقة الثامنة والستين تمكن ليفانتي من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب نيمانيجا رادوجا.

وتجمد رصيد برشلونة بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف عند 22 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، بينما أصبح رصيد ليفانتي 17 نقطة في المركز الثامن.

وقبل الخسارة من ليفانتي، فاز برشلونة في خمس مباريات متتالية في الدوري الإسباني مقدمًا أداءً مميزًا بعد سلسلة من الانتقادات تعرض لها الفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردي، ولكن عاد برشلونة وحيّر الجميع من جديد ليسقط أمام ليفانتي بطريقة غريبة.