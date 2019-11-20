قائمة الأخضر في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الخليج يوم 26 من الشهر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات.

وضمت قائمة الأخضر 23 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، وسلمان الفرج.

كما تواجد في قائمة الأخضر كل من؛ عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، هتان باهبري، نواف العابد، سالم الدوسري، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، يوم 27 نوفمبر، على استاد الدحيل.