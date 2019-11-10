قائمة المجرمات الأكثر خطورة في أوروبا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من زوجات متهمات بإطلاق النار على أزواجهن، أو مهربات دوليات، أصدرت يوروبول، وكالة تطبيق القانون الأوروبية، قائمة بأكثر النساء المطلوبات في أوروبا، من خلال حملة الجريمة لا جنس لها، بالكشف عن هوياتهن وتفاصيل جرائمهن.

تشمل القائمة 18 امرأة أُدنّ أو اتهمنّ بارتكاب جرائم بما في ذلك القتل وتهريب الأشخاص والسرقة وتهريب المخدرات والاحتيال، وأخطر 5 هن:

1- كريستي امبرغ:



تبلغ 30 عامًا، وتهمتها تهريب المخدرات، مع شبكة من التجار لبيع الأمفيتامين والكوكايين و GHB، عقار مثبط للجهاز العصبي المركزي، وتواجه تهمة السجن لمدة عام وتسعة أشهر.

2- إليزابيث ديزون هونرادا:

مواطنة فلبينية متهمة بتهريب 45 كيلوغرامًا من الكوكايين إلى هولندا، وتواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، مطلوبة منذ 2010، وآخر مرة شوهدت فيها كانت في المملكة عام 2014.

3- أديليت شاكرغايفا:

من كازاخستان، 31 عامًا، مطلوبة لسلسلة من السرقات في مالطا في عام 2014، واقتحام الشقق.

4- أنجلينا ساكجوكا:

في الساعات الأولى من يوم 20 أكتوبر، ضربت أنجلينا شريكها مرارًا وتكرارًا حتى الموت، ما أدى إلى كسر جميع الأضلاع تقريبًا، وتسببت الإصابات في أضرار مميتة للأعضاء الحيوية، حُكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات و11 شهرًا و28 يومًا، لكنها هربت.

5- إليزابيث جيرترود:

مطلوبة بتهمة الاحتيال في العقارات، واستولت على نحو 4.2 مليون يورو، وشوهدت آخر مرة في النمسا.