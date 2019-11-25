قائمة المرينغي لمباراة الريال وسان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الريال ضد سان جيرمان:

وغاب عن قائمة المرينغي في مباراة الريال ضد سان جيرمان كل من؛ لوكاس فاسكيز، خاميس رودريجيز وماركو أسينسيو للإصابة، فيما استبعد زيدان الرباعي إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور وأودريوزولا بقرار فني.

وجاءت قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد سان جيرمان كالتالي؛ تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي، داني كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، إيدين هازارد، كريم بنزيمة، غاريث بيل، يوفيتش، ورودريجو.

وقبل مباراة الريال ضد سان جيرمان الفرنسي، يحتل المرينغي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق الباريسي الترتيب بـ12 نقطة.