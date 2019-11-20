قائمة رينارد مثالية.. وغياب المعيوف الأبرز

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد اليوم عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، والتي شهدت غياب حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف.

وأشاد الإعلامي الرياضي محمد الخميس بالأسماء التي ضمها المدرب الفرنسي في خليجي 24، وقال: “قائمة هيرفي رينارد مثالية .. ولكن أستغرب عدم تواجد المعيوف للمرة الثانية وهو من أفضل الحراس في الدوري”.

وتابع الخميس تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “ولكي يتحسن دفاع منتخبنا لا بد من الثبات على لاعبين وإعطائهم الفرصة للتجانس”.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة خليجي 24، يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، يوم 27 نوفمبر، على استاد الدحيل.