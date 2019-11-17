قاتل المدينة قد يرتطم بالأرض يوم 6 مايو 2022

المواطن - متابعة

حذرت وكالة ناسا من كويكب قد يرتطم بالأرض يوم 6 مايو عام 2022، حيث يعرف باسم (JF1)، ويسمى بـ قاتل المدينة.

ولفتت ناسا إلى أن الكويكب عبارة عن صخرة كبيرة جدًّا يبلغ قطرها حوالي 130 مترًا، وهي أقرب إلى حجم أكبر هرم في مصر، وإذا ضرب قاتل المدينة الأرض فإنه سيصطدم بقوة 230 كيلو طنًّا، أي اصطدام بقوة 15 قنبلة مثل التي ألقيت على هيروشيما في 1945.

وتشير النتائج إلى أن احتمال ضرب الكويكب للأرض لا يتجاوز 0.026%.

الجدير بالذكر أن هذا الكويكب اقترب في يوليو الماضي من الأرض بسرعة 54 ألف ميل في الساعة، وكان على بعد 45 ألف ميل فقط، ويقدر العلماء عدد الكويكبات القريبة من الأرض بنحو 20 ألفًا، وقد سقط أحدها في عام 2013 في روسيا؛ مما أدى إلى إصابة 1600 شخص.