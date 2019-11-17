قافلة من الإبل تسبح في البحر!

المواطن - عسير

وثق مصورون مشهدًا مبهرًا لقافلة من الإبل وهي تتخطى البراري بجوار الأشجار التي ملأت جنبات ساحل البحر الأحمر، لتسبح أمتارًا تبحث عن مجهول حتى تصل إلى أشجار المانغروف في محافظة البرك بمنطقة عسير.

وهذه اللقطات في تهامة عسير، حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أوضح عبدالمجيد الأسمري، أحد أعضاء فريق المصورين، أنهم لم يتعرفوا على السبب العلمي الذي يجذب الإبل لتنتقل هذه المسافة متجاوزة البر والبحر.

واستخدم الفريق طائرات الدرون لتوثيق انتقال الإبل في إحدى الجزر، والتي يغلب عليها الصخور البركانية السوداء (الحرات)، في حين علق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود على هذا الفيديو قائلًا: “من بلادي إبل وبحر”، بحسب “العربية”.