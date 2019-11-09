قانوني يُهاجم متحدث اتحاد القدم السابق بعد قرارات الانضباط

المواطن - محمد سمعه

هاجم القانوني أحمد الأمير، الإعلامي الرياضي محمد الشيخ المتحدث الرسمي السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعليق الأخير على قرارات لجنة الانضباط التي أُصدرت اليوم.

وكان محمد الشيخ غرّد قائلًا: اكتفاء لجنة الانضباط بمنطوق القرار دون ذكر حيثياته، هو هروب للأمام عن مواجهة الرأي العام، والشجاعة لا تتجزأ يا كباتن.

ورد أحمد الأمير عليه قائلًا: “المتحدث الرسمي السابق لاتحاد القدم يقول إن عدم نشر أسباب القرار هو هروب من لجنة الانضباط، وأقول إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة هنا أعظم، القرار هنا قابل للاستئناف ولا يمكن للجنة الانضباط ولا لطرفي القضية نشر أي أسباب أو تفاصيل تتعلق حتى تنتهي مراحل التقاضي”.

وأضاف الأمير محمد الشيخ: هذا قرار من لجنة الانضباط نُشر في فترة تعيينك كمتحدث رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، ولم تذكر فيه الأسباب، لماذا لم تنتقد تصرف لجنة الانضباط وقتها بأنه هروب، وأن الشجاعة لا تتجزأ، مو أقولك إن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط اليوم السبت كالتالي:

• تغريم النادي الأهلي بدفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال بعد قيام جمهور النادي الأهلي بقذف علب مياه باتجاه مدرب فريق النادي الأهلي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة التي أقيمت بين الأهلي ونظيره الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

• رفض احتجاج نادي الاتحاد من الناحية الموضوعية وقبوله من الناحية الشكلية، ضد نادي أبها، بسبب مشاركة لاعب نادي أبها أحمد مصطفى السيد طاهر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومصادرة رسوم الاحتجاج، مع قبول القرار للاستئناف.

• إلزام لاعب نادي الوحدة عبدالله الزوري بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لإدلائه بتصريح تضمن إساءة إعلامية أثناء مقابلة، تجاه مسؤول المباراة التي جمعت فريقي الرائد والوحدة ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

• إيقاف لاعب نادي جدة ياسر الفهمي 3 مباريات عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 22.500 ريال، عقب قيامه بمحاولة التهجم على مسؤولي المباراة التي أقيمت بين فريقي الطائي وجدة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

• إيقاف منسوب نادي النهضة خليفة حسن الدوسري، مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، لاستخدامه ألفاظاً مسيئة تجاه مسؤول المباراة التي أقيمت بين فريقي النهضة والمجزل ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.