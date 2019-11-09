قبل أكثر من ساعة .. #الهلاليون يتوافدون على محيط الرعب

المواطن - محمد سمعه

بدأ جمهور نادي الهلال في التوافد إلى ملعب جامعة الملك سعود ” محيط الرعب” في الرياض، وذلك لحضور مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر ” تويتر” صورًا من حضور الجمهور الهلالي إلى ملعب جامعة الملك سعود تحت شعار” جمهورك وراك يا هلال” حيث توافد الكثيرون من مختلف الفئات العمرية إلى الملعب.

يذكر أن مباراة الذهاب تُقام اليوم في الرياض، على أن تُقام مباراة العودة في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الهلال خسر أمام أوراوا لقب دوري أبطال آسيا في عام 2017 بمجموع 2-1 في المباراتين.

ويخوض خمسة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال النهائي القاري الثالث لهم في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال آخر خمس سنوات.

وخاض كل من “محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، نواف العابد” نهائي دوري أبطال آسيا مع الهلال عامي 2014 و2017 ضد ناديي ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على الترتيب، لكن الحظ لم يُحالف الهلال للفوز باللقب الآسيوي في العامين.

وستكون الفرصة ذهبية للخماسي الهلالي في حال وُفق الهلال في الفوز في مجموع المباراتين على نادي أورارا من أجل تحقيق اللقب الثالث للأزرق في دوري أبطال آسيا والتأهل للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر المقبل في قطر.

من ناحية أخرى، يتفاءل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكذلك الجمهور الهلالي بـ ملعب جامعة الملك سعود الشهير بـ”محيط الرعب”، حيث يحتضن مواجهة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم بين الهلال وأوراوا.

وكان ملعب الجامعة احتضن للمرة الأولى مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا في فبراير من عام 2018 ضد نادي العين الإماراتي، ووقتها تعادل الهلال بدون أهداف.