قبل إعلان الطرح التاريخي غدًا.. كل ما تود معرفته عن أرامكو وأرقامها القياسية

المواطن - عبدالرحمن دياب

تستعد شركة أرامكو لإعلان خطة الطرح العام الأولي يوم غد الأحد، بحسب مصادر لوكالة رويترز، في خطوة تاريخية للشركة والاقتصاد العالمي.

وتسلط “المواطن” الضوء على أبرز المعلومات عن شركة أرامكو وأعمالها والشركات التابعة لها، وأيضًا أهم الأرقام في مسيرتها الطويلة التي ستكللها بالطرح العام.

ما هي أرامكو؟

أرامكو العربية السعودية أو أرامكو السعودية (بالإنجليزية: Aramco) وهي اختصار (Arabian-American Oil Company)، وهي شركة وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وتم تأميمها عام 1988م، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أرامكو أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث سجلت في 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة إكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وجوجل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادًا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.

أرقام تاريخية:

وأعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.

موظفو أرامكو:

وبلغ عدد الموظفين بالشركة أكثر من 50 ألف موظف في سنة 2009 وأكثر من 100 ألف متعاقد، ويتكون جزء كبير من القوة العاملة للشركة من الجيوفيزيائيين والجيولوجيين والمهندسين.

وبدأ مركز التنقيب وهندسة البترول بالشركة بالتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 1982 باستخدام حواسيب عملاقة تعمل بأنظمة كراي (CRAY-1M) بمركز المعلومات (ECC) للمساعدة في معالجة الكميات الهائلة من البيانات التي يتم الحصول عليها خلال التنقيب. وفي عام 2001 قررت مركز المعلومات استخدام أنظمة لينكس كبديل لأنظمة كراي

وحاليًّا تمتلك الشركة القدرة على تكرير أكثر من 4 ملايين برميل يوميًّا (ما يقارب 640000 متر مكعب باليوم)، وتمتلك المصافي الدولية المشتركة القدرة الإنتاجية لـ2.060 مليون برميل في اليوم (ما يقارب 328000 متر مكعب باليوم). أما المشاريع المشتركة المحلية تمتلك القدرة الإنتاجية ل 1.108 مليون برميل باليوم، وأما العمليات المحلية مملوكة بالكامل للشركة تمتلك قدرة تقدر بـ995 مليون برميل في اليوم.

النقل لدى أرامكو:

وتمتلك الشركة وتشغل ثاني أكبر أسطول ناقلات في العالم لشحن النفط الخام والنفط المكرر والغاز إلى مختلف البلدان العالم، لذلك أنشأت شركة تابعة مملوكة بالكامل لها لنقل النفط ومشتقاته تحت اسم فيلا البحرية العالمية المحدودة، للتعامل مع الشحن إلى كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

الأبحاث والتطوير في أرامكو:

واهتمت أرامكو اهتمامًا كبيرًا بتحسين عملياتها خلال العقد الماضي. وقد استعانت بحوالي 500 من المهندسين والعلماء المتخصصين في مختلف جوانب صناعة النفط والغاز.

خدمات أخرى لأرامكو:

وتقدم الشركة خدمات متنوعة لجميع موظفيها لدى المجتمع المحلي والوكالات الحكومية والشركات الخاصة التي تعمل معها، حيث تتعامل مع عدة مستشفيات ذات تقنية عالية توفر التأمين الصحي لموظفيها في جميع أنحاء المملكة والعالم، كما تمتلك محطات لمكافحة الحرائق في كل من المناطق الصناعية والمناطق السكنية، كما تقدم من خلال المدارس التي تملكها في مناطقها السكنية نظامًا تعليميًّا غربيًّا لأبناء الجاليات العاملة فيها.

وتقدم أرامكو لموظفيها مرافق ترفيهية متنوعة مثل الغولف، ودور السينما، ولعب البولينج والمباني المخصصة للمناسبات والخدمات أخرى، كما تمتلك وتدير أسطولًا مكونًا من 17 طائرة و21 مروحية ومطاران في الولايات المتحدة؛ حيث إن أرامكو هي المنظمة الوحيدة التي يسمح لها بامتلاك وتشغيل المطارات الخاصة في الولايات المتحدة، ولها مرافق للطيران في خمس مطارات في المملكة، وذلك لنقل موظفيها بين عمليات الشركة المختلفة ومكاتب تمثيلها في جميع أنحاء العالم

الخدمات المجتمعية لدى أرامكو:

كما تمتلك أرامكو سجلًا طويلًا في مجالات التنمية الاجتماعية ورعاية البيئة والخدمات الطبية والتعليمية داخل المملكة السعودية عن طريق الإدارة والمشاركة في المشاريع الاجتماعية والخدمية العامة، وتطوير البنى التحتية حول مواقع عمل الشركة، وتوفير مياه الشرب العذبة، ورعاية الأيتام، والمساهمة بقوة في مكافحة الأمراض والأوبئة عن طريق التطوير المستمر للخدمات والمرافق والموارد البشرية الطبية والصحية.

وتلعب أرامكو دورًا بارزًا في مجال التعليم، من خلال توفير فرصة إكمال التعليم لموظفيها، وإرسال البعثات الدراسية للخارج، وبناء وصيانة المدارس النموذجية لجميع المراحل التعليمية.

وتشارك أرامكو بدور فعال في الكليات والجامعات من خلال البرامج التدريبية والمهنية، ورعاية الموهوبين، واستقطاب الشخصيات العلمية العالمية المتميزة لإجراء الأبحاث، كما تغتنم الشركة بشكل منتظم فرص المشاركة في العديد من المعارض الوظيفية والتطويرية التي تستقطب طلاب الجامعات، حيث تمثل أرامكو إحدى أكبر جهات التوظيف في المملكة السعودية، بعدد بلغ 44.7 ألف موظف سعودي، ما يشكل 87% من مجموع القوى العاملة لعام 2006.

أرقام وحقائق عن أرامكو:

وتحتل أرامكو المرتبة الأولى في العالم في المجالات التالية:

احتياطيات النفط الخام: 259.7 مليار برميل حسب تقديرات نهاية عام 2004 (ربع إجمالي الاحتياطيات العالمية) إنتاج النفط الخام: 3.15 مليار برميل في عام 2004 الطاقة الثابتة لإنتاج الزيت الخام: 10.5 مليون برميل في اليوم صادرات النفط الخام: 2.5 مليار برميل في عام 2004 صادرات سوائل الغاز الطبيعي: 274 مليون برميل في عام 2004 اكتشفت الشركة أكبر حقل نفط في العالم، وهو حقل الغوار في المنطقة الشرقية اكتشفت الشركة أكبر حقل نفط في المناطق المغمورة في العالم، وهو حقل السفانية في الخليج العربي تحتل الشركة المرتبة الرابعة في العالم في احتياطيات الغاز، التي تبلغ 237 تريليون قدم مكعبة حسب تقديرات نهاية عام 2004 تحتل الشركة المرتبة الثامنة في العالم من حيث طاقة التكرير، بطاقة تبلغ 3.4 مليون برميل في اليوم موزعة كما يلي: مليون برميل في اليوم في المصافي المحلية

670 ألف برميل في اليوم في مصافي المشاريع المشتركة المحلية.

اكتتاب أرامكو:

وفي يناير 2016 صرح رئيس المجلس الأعلى لشركة أرامكو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن فكرة طرح الاكتتاب الجزئي لشركة أرامكو قيد المراجعة، وهي خطوة جديدة ضمن خطة ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط، وفيها تعرض شركة النفط الأولى في العالم 5% من أسهمها أي ما يعادل تريليوني دولار من قيمتها للبيع على العامة في سوق الأوراق المالية، وهي بذلك تتحول إلى شركة عامة.

أهداف الاكتتاب:

وجاء ذلك بغرض رفع رأس مالها الحالي وجلب استثمارات المستثمرين مما يصب في مصلحة السوق السعودي وشركة أرامكو كذلك، والمساعدة على إيجاد قدر أكبر من الشفافية ومكافحة أي نوع من أنواع الفساد المحتمل في محيط أرامكو.

وجاءت أولى الخطوات لإعداد شركة أرامكو للاكتتاب العام في إبريل 2019 عندما باعت الشركة سندات دولية لأول مرة في تاريخها، إضافة إلى تكليفها بمراجعة مستقلة لاحتياطيات المملكة من النفط، ونشر أرباحها خلال النصف الأول من عام 2019، ثم قرار تعيين ياسر عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسًا لمجلس الإدارة في أغسطس من عام 2019، وهي خطوة قال عنها وزير الطاقة السابق خالد الفالح: إنها خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، ولكن تعد الخطوة الأهم حينما أعلنت مصادر عن استعانة الشركة بـ9 مصارف استثمارية عالمية بينها اثنان محليان، لإدارة الاكتتاب المرتقب.

الإعلان خلال ساعات:

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن 5 مصادر لم تسمها: إن الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية ربما يكون يوم غد الأحد.

وأكدت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

وبحسب أحد المصادر فإن ”ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى أخيرًا الضوء الأخضر“.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، قد أكد أن الطرح العام الأولي لـ “أرامكو” سيتم قريبًا، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض الأسبوع الماضي: إن الطرح سيحدث قريبًا، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب.

وأضاف: سيكون أولًا وقبل كل شيء قرارًا سعوديًّا، وعلى وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان.

وتسعى المملكة- بحسب “رويترز”- إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمائة من الشركة في البورصة السعودية ما بين 20 مليار و40 مليار دولار على الأقل.

وإذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم ويتجاوز الطرح العام الأولي لشركة علي بابا الصينية في عام 2014 والذي جمع 25 مليار دولار.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدًا عن النفط. لكنه أُرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه أول مرة في 2016.