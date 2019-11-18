قتلى في إطلاق نار بمتجر شهير
في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

قتلى في إطلاق نار بمتجر شهير

2019/11/18
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار وقع في متجر تابع لسلسلة “وول مارت” الشهيرة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، في أحدث واقعة من نوعها في الولايات المتحدة.

وأكدت متحدثة بمكتب دوريات الطرق السريعة في مدينة لوتون، مقتل ثلاثة أشخاص، لكن لم ترد بعدُ تفاصيل أخرى بشأن المهاجم.

ونقلت صحيفة “دانكان بانر” نقلًا عن مصادر بالشرطة، أن المهاجم لقي حتفه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي الحادث عقب إطلاق نار مماثل في فريسنو بكاليفورنيا، أدى إلى مقتل أربعة على الأقل، خلال تجمع لمشاهدة مباراة.

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