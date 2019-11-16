قتلى وجرحى باحتجاجات تعم المدن الإيرانية

المواطن - متابعة

اتسعت الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود في إيران، اليوم السبت، لتطال عشرات المدن، فيما قُتل مدني وأصيب عدد آخر بجروح في مدينة سيرجان الإيرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) شبه الرسمية.

وعمد عدد من المحتجين، في طهران، إلى قطع “أوتوستراد همت”، و”أوتوستراد حكيم” عبر إطفاء محركات السيارات، بغية الاحتجاج على رفع أسعار الوقود.

كما أغلقوا “أوتوستراد إمام علي” أحد أکبر الطرق الرئیسیة في العاصمة.

وهتف المحتجون الذين أوقفوا سياراتهم في العاصمة الإيرانية، السبت، “يسقط الدكتاتور”، في إشارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.

كما أغلق آخرون أحد الطرق الرئيسية في مدينة أصفهان (وسط إيران) بالسيارات، رفضاً لتلك الزيادات المفاجئة.

وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين لتفريقهم في مدينة بوشهر جنوب إيران.



كذلك، شهدت مناطق شيراز، وسلطان آباد، عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، إغلاقاً للطرق، حيث عمد بعض المحتجين إلى إحراق الإطارات.

وفي مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، أضرم محتجون النار في “المصرف الوطني”، بحسب ما أفادت مواقع إيرانية معارضة.

وتعليقاً على الاحتجاجات، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي في تغريدة على تويتر : جميع الشباب إلى دعم المتظاهرين. ووجهت تحية إلى “المواطنين في مدن مشهد وشيراز وكرج وسرجان والأهواز وغيرها من المدن في خوزستان، الذين انتفضوا للاحتجاج على زيادة سعر البنزين وهم يهتفون الموت للدكتاتور والموت لروحاني”.

ورفع محتجون في طهران شعارات تتهم قوات الباسيج بالسيطرة على أموال النفط.

وكانت تظاهرات احتجاج غاضبة، عمت عدة مدن إيرانية، ليل الجمعة، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، السبت.

وذكرت الوكالة أن تظاهرات خرجت في العديد من المدن الإيرانية، مساء الجمعة. كما أعلنت أن التظاهرات كانت “كبيرة” في مدينة سيرجان (وسط) حيث “هاجم أشخاص مستودعاً للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه”، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم.

عقيد من الشرطة الإيرانية يحاول تهدئة المتظاهرين ويطالبهم بالعودة إلى بيوتهم والمتظاهرين يردون عليه : كذاب كذاب .#IranProtests #العراق_ينتفض pic.twitter.com/mmv4C0DRqf — محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 15, 2019