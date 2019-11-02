قتيل بانفجار لغم حوثي بسيارة إسعاف بالحديدة

المواطن - متابعة

انفجر لغم أرضي بسيارة إسعاف زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية بإحدى الطرقات الترابية شمال مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، أنه نجم عن انفجار اللغم الحوثي بسيارة الإسعاف الذي زرعته ميليشيات الحوثي، شمال المديرية، سقوط قتيل و4 جرحى.

إلى ذلك، تواصل “ألغام الموت” التي زرعتها ميليشيات الحوثي حصد أرواح الأبرياء، حيث قامت الميليشيات بزراعة الألغام بشكل كثيف في جميع المزارع والطرقات.

كما واصلت ميليشيات الحوثي، سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، حيث شنت عمليات استهداف على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية في حيس، أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وأشارت إلى أن الاستهداف الحوثي للأحياء السكنية سبب حاله من الخوف والرعب لدى المواطنين والسكان، لاسيما النساء والأطفال في المدينة.