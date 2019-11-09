قراء “المواطن” يتوقعون نتيجة مباراة #الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

توقع قراء صحيفة “المواطن” نتيجة مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال 49% من متابعي حساب صحيفة “المواطن” عبر تويتر: إن الهلال سيفوز، بينما قال 15% أن المباراة ستنتهي بالتعادل، وذكر 37% أن نادي أوراوا سيحقق الفوز.

وتُقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في تمام السابعة والنصف على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان.

يذكر أن الهلال تأهل إلى الدور النهائي في دوري أبطال آسيا 2019 على حساب السد القطري، بينما تأهل أوراوا على حساب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني لتُقام مباراة الهلال وأوراوا بمرحلتي الذهاب والإياب في نهائي أبطال آسيا نسخة 2019.

وجاءت تشكيلة الهلال الرئيسية مكونة من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، أندري كاريلو.

في خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

وتواجد في قائمة الاحتياط كل من:

الواكد، جحفلي، كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتنان باهبري، صالح الشهري.