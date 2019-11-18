قراران مهمان يُفيدان #الهلال

المواطن - محمد سمعه

اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قرارين أفادا الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمثل القرار الأول في السفر مبكرًا إلى اليابان، للتعود على الأجواء هناك قبل المباراة بأسبوع وهذه فترة كافية ليتعود الفريق الهلالي على فارق التوقيت الكبير بين المملكة واليابان حتى يؤدي بشكل جيد أمام أوراوا.

أما القرار الثاني فهو إبعاد لاعبي الأزرق عن أي توتر قد يؤثر سلبًا عليهم قبل لقاء أوراوا وهو ما يُحسب لـ مجلس الإدارة.

وفي هذا السياق قال الإعلامي نبيل نقشبندي: وصول الهلال مبكرًا إلى طوكيو سيساهم في التعود على الأجواء قبل النهائي الآسيوي المنتظر.

أما الإعلامي محمد الخميس فقال: يُحسب لإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل الهدوء وإبعاد اللاعبين عن التوتر قبل النهائي.

من ناحية أخرى، حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توجيه رسالة إلى كينيو سوجيموتو لاعب نادي أوراوا الياباني، قبل مواجهة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل.

وذكر اتحاد القدم الآسيوي عبر حساب دوري أبطال آسيا في تويتر: عيد ميلاد سعيد لك كينيو سوجيموتو، ربما يحصل نجم أوراوا على هدية قيّمة يوم الأحد المقبل في النهائي.

بالطبع الرسالة وصلت إلى مسامع لاعبي الهلال، الذين تعاهدوا فيما بينهم على فوزهم باللقب الآسيوي لإسعاد جماهيرهم العاشقة والتأهل للمرة الأولى إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر شهر ديسمبر المقبل.

ولن يُفرط الفريق الهلالي في لقب دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا حيث يريد الزعيم الثأر بعد أن خسر لقب 2017 أمام نفس الفريق، مع مواجهة سوء حظ تمثل في إهدار كم كبير من الفرص في مباراة الذهاب، ثم طرد اللاعب سالم الدوسري في مواجهة الإياب باليابان.