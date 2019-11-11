قرارا لوشيسكو يُسعدان الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال سعادتها وذلك بسبب القرارين اللذين تم اتخاذهما من المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قبل مباراة العودة في نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني يوم 24 نوفمبر الجاري.

وجاء القرار الأول من لوشيسكو وهو الموافقة على سفر السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو والكولومبي جوستافو كويلار الثلاثي خارج القائمة الآسيوية إلى اليابان مع بعثة الهلال، وذلك من أجل مرافقة البعثة ومشاركة لحظات الاحتفال في حال تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

ويرى الهلاليون أن قرار لوشيسكو أتى حرصًا منه على دعم روح التعاون بين لاعبي الفريق الأول مما يعود على الهلال بالإيجاب.

أما القرار الثاني من لوشيسكو فهو رفض لعب أي مباراة ودية قبل مواجهة أوراوا خوفًا من إصابة أي لاعب مُقيد في القائمة الآسيوية قبل مباراة العودة.

ودعم مشجعو الهلال قرار لوشيسكو الذي يأتي حرصًا منه على تواجد جميع العناصر المهمة للفريق الأزرق أملًا في التتويج باللقب الثالث للهلال في دوري أبطال آسيا.

التركيز سلاح الهلال للتتويج

وأكد النقاد الرياضيون خلال برنامج “كورة”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أصبح قريبًا من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وطالبوا اللاعبين بالتركيز الشديد في لقاء الإياب.

وقال الإعلامي تركي العجمة: “الهلال قدم مباراة 10/ 10 أمام أوراوا، ولكن لا نريد أن نبالغ بالفرحة، وللأمانة لم أشاهد فريقًا يلعب نهائي بهذا التركيز الكبير على مستوى آسيا مثلما شاهدت الهلال إلا في مباراة الاتحاد النهائية في كوريا وحقق الفوز بخماسية”.

وعلق الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح قائلًا: “الهلال ظهر بروح عالية وشخصية قوية في الملعب، ولكن كان هناك حماس زائد من بعض اللاعبين، ويجب احترام أوراوا في اليابان”.

وفي السياق ذاته، قال عايض مبخوت: “الهلال كان في حالة مميزة وقدم مباراة مثالية أمام أوراوا وأسوأ ما في المباراة أن الهلال سجل هدفًا واحدًا فقط”.

الاستفادة من دروس الماضي

وتابع الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد: “يجب أن نتعلم من دروس الماضي، ويجب أن يستمر التركيز العالي في الجولة الثانية في اليابان”.