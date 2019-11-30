قرار الخطيب بعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قرر المصري محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، بعد الرجوع إلى أعضاء مجلس إدارته التقدم بشكوى ضد الحكم البوتسواني بوندو الذي أدار مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، أمس الجمعة، في الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان الحكم بوندو ارتكب بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت على أداء المارد الأحمر في مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، منها إثارة الجدل بعد طرده للمدافع أيمن أشرف من صفوف الأهلي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول، بجانب عدم احتسابه لركلة جزاء واضحة للمارد الأحمر أمام النجم.

الأهلي سيقدم كل الأدلة:

وأعلن الأهلي المصري، في بيان رسمي له عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد حكم مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها، وأضاف البيان أن الأهلي سيقدم كل الملفات والأدلة التي تُثبت تضرر المارد الأحمر في لقاء النجم الساحلي ضد الأهلي.

وكانت مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي المصري، أُقيمت على ملعب رادس الأولمبي في تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأت مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بشكل سريع، وسيطر الفريق الأحمر على الكرة، وأجبر أصحاب الأرض على الدفاع، ثم بدأ الفريق التونسي في مبادلة الهجمات، ولكن دون خطورة.

وأشهر حكم مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي البطاقة الحمراء للاعب الفريق الضيف أيمن أشرف في الدقيقة 13، بعد عرقلته للاعب على حدود منطقة الجزاء، وسط اعتراضات كبيرة من الفريق الأحمر، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وكاد ياسين الشيخاوي أن يهز شباك الفريق الأحمر في الدقيقة 18، ولكن مرت الكرة فوق العارضة، وحصل حسين الشحات على ركلة ثابتة نفذها محمد مجدي أفشة، ولكن الدفاع التونسي شتتها، لينتهي الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بالتعادل السلبي.

الفريق التونسي يُباغت الأهلي:

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الفريق التونسي في هز شباك الضيوف عند الدقيقة 50 من أحداث مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي عن طريق الشيخاوي، وتعرض الفريق الأحمر لصدمة قوية بعد إصابة نجمه علي معلول في الدقيقة 69.