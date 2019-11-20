قرار الرئيس يؤمن #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

بدأ أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، في وضع الفريق على الطريق الصحيح، وذلك بعد أن قرر تشكيل لجنة لاختيار اللاعبين الأجانب المكونة من عبدالله فوال وإبراهيم السويد وحمد المنتشري ومحمد نور نجوم الاتحاد السابقين.

وكان أنمار الحائلي قال في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد: متواصلون مع الاتحاديين بشكل دائم لما فيه مصلحة الفريق، وباب الاتحاد مفتوح للجميع.

وتابع الحائلي: تم تشكيل لجنة رباعية لاختيار اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية في يناير وهي مكونة من محمد نور، حمد المنتشري، إبراهيم السويد، عبدالله فوال.

ويأتي قرار أنمار الحائلي من أجل توحيد مصلحة فريق الاتحاد، خاصة بعد أن اشتكى نجوم سابقين من تراجع نتائج الفريق الأول وعلى رأسهم محمد نور.

من ناحية أخرى، يأمل النجم فهد المولد في أن يعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز وقوي، لمساعدته في تحسين النتائج والمنافسة على الألقاب، والاستمرار في صفوفه خلال الفترة القادمة.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت عن إيقاف فهد المولد لمدة عام عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا، لتناوله مواد محظورة.

وأكد فهد المولد أن الفترة الماضية كانت صعبة ومن أسوأ فترات حياته، مشيرًا إلى أن التواصل بينه وبين رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ومجلس الإدارة، لم يكن بالشكل الذي يتوقعه، كما أنه لا يأخذ راتبًا، لأن العقد وفقًا للقانون معلق.

وعلى الرغم من التواصل الضعيف مع الإدارة أثناء إيقافه، إلا أن فهد المولد أكد أنه كان هناك حديث عن تجديد عقده، موضحًا أنه يُريد الاستمرار مع نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.