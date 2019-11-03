قرار خطير قد يهدد #الهلال

المواطن - محمد سمعه

مع تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤخرًا، بدأت الانتقادات تتوجه إلى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال مع ذكر تقارير صحافية أن الإدارة الهلالية أصبحت تفكر في البحث عن بديل للوشيسكو.

وقد يُعاني الفريق الأول بـ الهلال في حال تمت إقالة لوشيسكو حاليًا والتعاقد مع مدرب آخر، لأن لوشيسكو هو من اختار صفقات وعناصر الفريق الحالي بجانب حضوره فترة التحضير ما قبل الموسم، وقدوم أي مدرب جديد في منتصف الموسم قد يحرم الهلال من التتويج بالبطولات كما حدث في الموسم الماضي.

ودفع الفريق الأول بالهلال الثمن غاليًا في الموسم الماضي، حيث أقالت إدارة الأمير محمد بن فيصل، البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الفريق وقامت بتعيين الكرواتي زوران ماميتش الذي عجز عن تحقيق نتائج إيجابية لتتم إقالته ولكن بعد خسارة الهلال للقبي الدوري وكأس الملك.

وفي هذا السياق، نصح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، فهد بن نافل رئيس الهلال قائلًا له: قرار تغيير المدرب خطير، نصيحة إياك أن تفعل ذلك، فالمدرب القادم مهما كان لديه عذره أنه لم يشرف على الفريق.

وأضاف المريسل: لو خسر المدرب الجديد البطولة الحلم والوصول إلى العالمية سيكون معذورًا، ونصيحة أخرى المدرب لوشيسكو جيد وهو يحقق الهدف المطلوب حتى الآن، ادعموه ولن تندموا.

يذكر أن لوشيسكو تولى تدريب الهلال في صيف 2019، بعدما فسخ عقده مع نادي باوك اليوناني.