قرار ذكي من مدرب #النصر

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارًا مهمًا وذلك عقب نهاية معسكر أصفر العاصمة في جبل علي بالإمارات.

وقرر روي فيتوريا منح لاعبي النصر راحة من التدريبات غدًا السبت، ليعودوا إلى التدريبات من جديد بعد غد الأحد استعدادًا لمباراة البكيرية في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها في السادس من ديسمبر.

وأتى قرار فيتوريا في ظل تجنب تعرض أي من نجوم النصر للإصابة، حيث سيدخل النصر على مواجهات قوية واستحقاقات نارية في منتصف ديسمبر وأول يناير بالفترة المقبلة.

وبدأت تدريبات النصر صباح اليوم الجمعة، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة باجتماع للمدرب فيتوريا مع اللاعبين، وركز المدرب البرتغالي على الجوانب اللياقية المتنوعة، بجانب اكتفاء اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة النصر وشباب الأهلي دبي بأداء تمارين لياقية متنوعة.

وستغادر بعثة النصر مساء الجمعة مدينة دبي متوجهة إلى مدينة الرياض.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون في الرابع من يناير المقبل في مباراة كأس السوبر السعودي، ثم مواجهة نادي الاتحاد في الدوري السعودي يوم 10 يناير، وفي حال عبر النصر لدور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فسيكون مضطرًا لخوض لقاء خلال أول يناير مما يعني أن النصر سيخوض أكثر من مباراتين في أسبوع وهو ما يؤثر بالسلب على نجوم الفريق الأول.