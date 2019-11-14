قرار رينارد الأول بعد ثلاثية الأخضر

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي قرارًا مهمًا، وذلك بعد فوز الأخضر على منتخب أوزبكستان بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقرر رينارد استدعاء 7 لاعبين للمنتخب السعودي لتعويض لاعبي الهلال العائدين لفريقهم استعداد لإياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وسيتواجد مع المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة كل من” سلطان الغنام، علي لاجامي، طلال العبسي، مختار علي، محمد الكويكبي، عبدالمجيد السواط، تركي العمار.

وقدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أداءً أكثر من رائع في مباراة أوزبكستان، حيث أظهرت آخر عشر دقائق من عمر المباراة الإصرار الكبير لدى لاعبي الأخضر على قلب النتيجة وتحقيق الانتصار الأول في الأراضي الأوزبكية.

وكان العامل الرئيسي الذي اعتمد عليه منتخب السعودية في مواجهة منتخب أوزبكستان، هو المهارات الفردية التي تمثلت في تصويبة سلمان الفرج القوية، والتي مكنت الأخضر من إحراز الهدف الثاني في شباك المنتخب الأوزبكي.

وأظهر الهدف الثالث لـ منتخب السعودية في شباك أوزبكستان، قمة المهارات الفردية، التي تمثلت في الهدف الجميل الذي سجله اللاعب سالم الدوسري عندما وضع الكرة بطريقة مهارية جميلة فوق حارس أوزبكستان.

وعلى الرغم من كم الانتقادات التي تعرض لها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لعدم وصول الأخضر إلى قمة الأداء المثالي معه، لكن المهارات الفردية اليوم أنقذته ومكنت الأخضر من تحقيق هدفه وهو الصعود لصدارة المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط.