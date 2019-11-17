قرار رينارد الحاسم يُحدد مصير الدوري

المواطن - محمد سمعه

اتخذ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قراره حول إذا ما كان الأخضر سيشارك بالصف الأول أو بالصف الثاني في بطولة كأس الخليج الـ24 لكرة القدم المقرر انطلاقها في قطر.

وقالت تقارير إخبارية، إن رينارد أخبر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يريد المشاركة بالمنتخب الأول في البطولة من أجل تمثيل السعودية بصورة مشرفة، ولتعويض النتائج السلبية التي حققها الأخضر في كأس الخليج عام 2017 الذي أُقيم وقتها في الكويت.

ويرغب رينارد في أن يظهر بصورة قوية مع المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج والسعي إلى الفوز بها من أجل الاستعداد بروح معنوية مرتفعة لـ تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

بالطبع، حسم قرار رينارد مصير دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إذا تم تنفيذ قرار المدرب الفرنسي فسوف يتم تأجيل مباريات الدوري من أجل فرض مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية التي ستتأثر برحيل نجومها الدوليين للأخضر.

وفي هذا السياق قال الإعلامي أحمد المصيبيح: قرار مشاركة الأخضر في خليجي 24 جاء مفاجئًا للجنة المسابقات، ولا يمكن لومهم على هذا الأمر، وأنت تلعب دوري محترفين، والتأجيل أصعب الأمور، ولكن الأسلم من وجهة نظري هو تأجيل الدوري السعودي؛ تجنبًا لـ ظلم بعض الأندية.

وأضاف المصيبيح: يجب أن تتم المشاركة بالمنتخب السعودي الأول، وأن يكون المنتخب منظمًا؛ لأنها بطولة قوية، والأسلم هو تأجيل الدوري.

أما الإعلامي الرياضي سليمان الجابري فقال: الجولة القادمة من الدوري السعودي ستُلعب، ولكن الجولة الـ11 والـ12 سيتم تأجيلها، وأرى أن هذا الأمر منطقي إذا كان هذا توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتابع الجابري: مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ستُقام خلال تأجيل الجولتين الـ11 والـ12، ويُلام اتحاد القدم أنه لم يوضح الاستراتيجية التي سيسير عليها الدوري، سواء بالتأجيل أو باستكماله بعد الموافقة على المشاركة الخليجية.