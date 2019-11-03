قرار من السديس بإعادة هيكلة مكتبة الحرم المكي

قرار من السديس بإعادة هيكلة مكتبة الحرم المكي

2019/11/03
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعادة هيكلة مكتبة الحرم المكي الشريف لتصبح الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي.

واستُحدثت بها عدد من الإدارات، وهي: إدارة الخدمات المكتبية، وإدارة المكتبة الرقمية الذكية، وإدارة المخطوطات، وإدارة الشؤون الفنية، وإدارة التوريد والتزويد، وإدارة اللغات والترجمة، وإدارة المكتبات الخاصة والدوريات، وإدارة العلاقات والبرامج، وإدارة خدمات الباحثين، ووحدة مكتبة الطفل.

يأتي هذا القرار حرصًا من الرئيس العام لتيسير وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن وزوار الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف، وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر في ظل رؤية المملكة (2030).

يذكر أن الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف ترتبط بوكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية.


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