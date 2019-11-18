قرار يُبعد صفقة نارية عن #النصر

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر إعجابه الشديد بقدرات اللاعب البرازيلي فابيو ليما نجم نادي الوصل الإماراتي، حيث حاول العالمي كثيرًا التعاقد مع اللاعب خلال الفترات الأخيرة.

وما زاد النصر رغبة في التعاقد مع فابيو ليما، هو تصريح سابق للاعب البرازيلي أكد فيه أنه يريد اللعب في الدوري السعودي يومًا.

وفي الفترة الأخيرة، تحدثت عدة تقارير صحافية عن نية الاتحاد الإماراتي لكرة القدم منح فابيو ليما الجنسية الإماراتية لتمثيل منتخب الإمارات، خاصة أنه لم يسبق له تمثيل المنتخب البرازيلي الأول.

وفي حال حدث هذا الأمر، فسيتمسك الوصل باللاعب فابيو ليما وعدم التفريط فيه كونه سيُصبح لاعبًا محليًا، مع ترك مكان شاغر لاستقطاب صفقة أجنبية للنادي الإماراتي.

تنافس إماراتي مع النصر

وإذا أصبح فابيو ليما إماراتيًا فهذا يعني أن الفرصة ستكون متاحة لمجموعة من الأندية الإماراتية، من أجل منافسة النصر على ضم اللاعب البرازيلي.

ويريد النصر استقطاب الصفقة بكل قوة خاصة أن ليما سيطور كثيرًا من الجانب الهجومي للعالمي وهذا الأمر سيكون مفيد للمغربي عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى مهاجمي الفريق النصراوي.

حل وحيد أمام النصر

وقد يضطر النصر إلى تقديم عرض مالي خرافي لإقناع الوصل بالتخلي عن فابيو ليما له في شتاء 2020 أو في صيف 2020.

وتألق فابيو ليما مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية موسم 2018-2019، حيث نجح فريقه في إقصاء الأهلي المصري من دور الـ16 في البطولة العربية.