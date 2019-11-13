قرعة جديدة لـ كأس الخليج غدًا

المواطن - مروة نبيل

قرر اتحاد كأس الخليج العربي إجراء قرعة جديدة لمنافسات بطولة خليجي 24، يوم غد الخميس، بعد عودة مشاركة منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين.

وكانت اتحادات كرة القدم بالسعودية، والإمارات والبحرين قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخبات في بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر، الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تضم كل مجموعة في القرعة الجديدة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 4 منتخبات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور قبل النهائي، حيث يواجه أول المجموعة صاحب المركز الثاني في المجموعة الأخرى.

وكانت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم، قد أُقيمت نهاية شهر أكتوبر الماضي في الدوحة، بمشاركة 5 منتخبات فقط، وأسفرت عن مواجهة قطر واليمن في المباراة الافتتاحية.