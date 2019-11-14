قرعة كأس الخليج.. الأخضر مع حامل اللقب

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مراسم قرعة بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج قرعة كأس الخليج العربي كالتالي؛ الأخضر في المجموعة الثانية بصحبة منتخبات الكويت والبحرين، وعُمان حامل لقب النسخة الماضية، وتواجد في المجموعة الأولى كل من قطر صاحبة الأرض، الإمارات، اليمن والعراق.

وقرر الاتحاد أن تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم، يوم 26 بدلًا من 24 نوفمبر الجاري، وتنتهي منافساتها في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت القرعة سُحبت من قبل بمشاركة 5 منتخبات فقط، لكن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج أعاد اليوم إجراء القرعة بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين بالمشاركة.