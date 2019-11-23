قرقاش: سياسات إيران سبب عدم استقرار المنطقة

المواطن - متابعة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن سياسة إيران التوسعية أحد أسباب عدم استقرار المنطقة.

وشدد أنور قرقاش في تصريحات له في حوار المنامة، الذي تستضيفه مملكة البحرين، على ضرورة حل أزمة صواريخ إيران الباليستية بجهود دبلوماسية إقليمية مشتركة.

وفي سياق آخر، اعتبر قرقاش أن الاجتياح التركي لشمال سوريا يشكل خطورة على المنطقة.

وأضاف قرقاش في تغريدة، اليوم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن حوار المنامة الذي وصفه بأنه المنصة الإقليمية الأهم للعلاقات الدولية : “أتطلع إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية وإحاطة الحضور بمواقف ورؤى دولة الإمارات وسياستها الخارجية”.