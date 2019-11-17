قروض خاصة من البنوك لـ اكتتاب أرامكو 
حتى لا تفوتك الفرصة

قروض خاصة من البنوك لـ اكتتاب أرامكو 

2019/11/17
الساعة 3:46 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلن عدد من البنوك السعودية توفير قروض خاصة للمواطنين الراغبين في اكتتاب أرامكو لكن ظروفهم المالية لا تسمح لهم بالمشاركة في هذا الأمر.

وقال مراسل قناة الإخبارية إن عددًا من البنوك أعلنت عن إقراض خاص وفق ضوابط محددة لمن يرغب في اكتتاب أرامكو حتى لا تفوتهم الفرصة.

والمعروف أن اكتتاب أرامكو سيتم من خلال عدد من البنوك التي حددتها الشركة على أن يمتلك الشخص حسابًا نشطًا لدى أي من هذه البنوك.

وكانت شركة أرامكو السعودية حددت اليوم النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالًا و32 ريالًا للسهم.

ويبدأ اليوم الأحد الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم أرامكو وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:

1- المؤسسات المكتتبة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

2- الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي في إحدى الجهات المستلمة.

ويشترط أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، علمًا بأن الحد الأدنى للاكتتاب للأفراد هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي.

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فيصل العنزي
ضيف
فيصل العنزي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليقي بشأن موضوع القرض الخاص علشان الأسهم انا رحت يم بنك الراجحي الي في الجبيل البلد وقال القرض الخاص بس الموظفين البنك بس طيب وانا يالمواطن طيب
للاسف مافي تفاعل لدى البنك
موضوع واضح ذو الدخل المحدود وانا من ذو الدخل المحدود وابي أساهم من حقي كمواطن اني أساهم بس علي قرض من الراجحي وقال للاسف مانعطيك وقلتله طيب تمويل خاص حق الاسم قال الموظف العرض هذا بس موظفين البنك بس والله قهر

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23 ساعة
وطني غير الأوطان
ضيف
وطني غير الأوطان

إيقاف خدمات اكثر المواطنين من وين يدفع

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1 يوم
وطني غير الأوطان
ضيف
وطني غير الأوطان

أكثر المواطنين عندهم ايقاف خدمات كيف طريقة الدفع

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1 يوم
وطني غير الأوطان
ضيف
وطني غير الأوطان

إيقاف خدمات اكثر المواطنين

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1 يوم

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