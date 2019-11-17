قروض خاصة من البنوك لـ اكتتاب أرامكو 

المواطن - الرياض

أعلن عدد من البنوك السعودية توفير قروض خاصة للمواطنين الراغبين في اكتتاب أرامكو لكن ظروفهم المالية لا تسمح لهم بالمشاركة في هذا الأمر.

وقال مراسل قناة الإخبارية إن عددًا من البنوك أعلنت عن إقراض خاص وفق ضوابط محددة لمن يرغب في اكتتاب أرامكو حتى لا تفوتهم الفرصة.

والمعروف أن اكتتاب أرامكو سيتم من خلال عدد من البنوك التي حددتها الشركة على أن يمتلك الشخص حسابًا نشطًا لدى أي من هذه البنوك.

فيديو | مراسل #الإخبارية: البنوك السعودية أعلنت عن تمويل خاص بالأفراد لـ #اكتتاب_أرامكو pic.twitter.com/KV5cXVzTjJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2019

وكانت شركة أرامكو السعودية حددت اليوم النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالًا و32 ريالًا للسهم.

ويبدأ اليوم الأحد الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم أرامكو وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:

1- المؤسسات المكتتبة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

2- الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي في إحدى الجهات المستلمة.

ويشترط أن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، علمًا بأن الحد الأدنى للاكتتاب للأفراد هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي.