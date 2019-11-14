قريبًا.. ميزة جديدة تصل لـ iOS و Android

المواطن - الرياض

أعلن عبدالله السبيعي، الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات، أن ميزة Buddy Adventure من المتوقع أن تصل خلال الأشهر القادمة إلى نظامي iOS و Android.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تعمل Pokemon go على توفير ميزة AR لمتعددي اللاعبين بشكل مباشر وسميت Buddy Adventure “.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل هذه الميزة خلال الأشهر القادمة إلى نظامي iOS و Android.

📝خبر : تعمل Pokemon go على توفير ميزة AR لمتعددي اللاعبين بشكل مباشر وسميت Buddy Adventure من المتوقع أن تصل الميزة خلال الأشهر القادمة إلى نظامي iOS و Android . pic.twitter.com/dsn2wsMTbS — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 13, 2019