قريبًا.. ميزة جديدة تصل لـ iOS و Android

قريبًا.. ميزة جديدة تصل لـ iOS و Android

2019/11/14
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن عبدالله السبيعي، الخبير التقني والمتخصص في تقنية المعلومات، أن ميزة Buddy Adventure من المتوقع أن تصل خلال الأشهر القادمة إلى نظامي iOS و Android.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تعمل Pokemon go على توفير ميزة AR لمتعددي اللاعبين بشكل مباشر وسميت Buddy Adventure “.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل هذه الميزة خلال الأشهر القادمة إلى نظامي iOS و Android.

 

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