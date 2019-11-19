قصة مسرحية وش أخبارك بـ موسم الرياض

المواطن - الرياض

عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المسرحية الاجتماعية الكوميدية “وش أخبارك”، والتي سيبدأ عرضها غدًا الأربعاء على مسرح الفنان الفنان بكر الشدي في منطقة الرياض بوليفارد للفنان الكوميدي فايز المالكي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تُعرض المسرحية على مدى أربعة أيام متتالية.

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء الفنان فايز المالكي، وخالد الباز مخرج المسرحية، وعدد من الفنانين المشاركين في المسرحية وهم، حمد المزيني ومحمد علي وإلهام علي.

وتدور أحداث مسرحية “وش أخبارك” في حارة شعبية سعودية، وتحكي قصة رجل أرعن يؤدي شخصيته الفنان فايز المالكي يتخذ قراراته برعونة دون خوف أو تفكير، إذ لا يدرك معنى الاعتدال أو معاني الاستقامة في الحياة، ويسعى وراء تلبية رغباته كيفما كانت دون أي تفكير أو تمييز بين الصح والخطأ، حتى إنه لا يلتفت لنصح أبيه، وتقوده خطواته إلى تنظيمات خطيرة ومتآمرة تعمل في أجندتها ضد وطنه؛ إلا أنه يستفيق في اللحظة الأخيرة ويبلغ عن التنظيمات المنحرفة ليعود بعدها لحياته الطبيعية ويتزوج ابنة جارهم التي تمثل شخصيتها الفنانة إلهام علي.

وتناقش المسرحية قضايا وطنية، إذ تسلط الضوء على الملاحم التي يقدمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، كما تتحدث عن الأشخاص المغرر بهم للكتابة ضد الوطن واستغلالهم من قبل الأعداء.

وتأتي مسرحية وش أخبارك من تأليف محمد الفهادي، وإعداد محمد علي، ويخرجها خالد الباز، كما يشارك فيها إلى جانب الفنان فايز المالكي في بطولة المسرحية، نخبة من نجوم المسرح السعودي، وهم: حمد المزيني ومحمد علي وخالد صقر وإلهام علي وعبدالعزيز الأحمد وفهد العصفور، وبمشاركة فرقة غنائية موسيقية ومطربين غنائيين من نجوم الطرب السعودي، وهم: زايد الصالح وإبراهيم السلطان وسلطان خليفة (حقروص) وهشام مدخلي، الذين سيقدمون وصلات غنائية ضمن مشاهد المسرحية، بالإضافة إلى مشاركة فرقة استعراضية.

الجدير بالذكر أن موسم الرياض، الذي انطلق يوم الجمعة 11 أكتوبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر، يشهد نشاطًا مسرحيًّا غير مسبوق يلبي احتياجات عشاق “أبي الفنون”، عبر مسرحيات سعودية وعربية يقدمها أبرز النجوم والفنانين في منطقة الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض.