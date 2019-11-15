قصة معجب قبلت شيرين يده بالرياض!
وصفها بأنها أفضل فنانة بالعالم

قصة معجب قبلت شيرين يده بالرياض!

2019/11/15
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلاً غنائيًّا، أمس الخميس، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبيّن مقطع فيديو شيرين عبدالوهاب وهي توقف الحفل حين صعد معجب سويسري كبير في السن، يبدو أنه يحرص دومًا على حضور حفلاتها في كل دول العالم إلى المسرح.

وقدمته شيرين بقولها: “معجب من بلاد بعيدة جدًّا، ورغم أنه مبيعرفش ولا كلمة عربي، بس هو بيحبني، من بلاد الشوكولاتة، هو أكبر معجب ليا، ولازم تعرفوه، لأنه مخلص”.

وصعد المعجب السويسري على المسرح، وقدم التحية لجمهور الحفل، معبرًا عن حبه لصاحبة أغنية “مشاعر”، كما قال: إنها “أفضل فنانة في العالم”.

وما كان من شيرين إلا أن قبلت يد المعجب وردت عليه مازحة: “أنت أحسن معجب في العالم، أنا بحبك، بس يا رب حسام ما يموتك”.

وأكدت أن المعجب السويسري دائمًا يهديها أفضل أنواع من الشوكولاتة.

وأعربت شيرين عن سعادتها البالغة بتواجدها في المملكة، حيث أهدت حضور الحفل “قبلة”، ومازحتهم قائلة: “بتسموني شيرين الحب وأنتم الحب نفسه”.

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سعودي غيور
ضيف
سعودي غيور

نعم هؤلاء هم ابواق الشياطين
حياتهم عفن وشذوذ

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 يوم

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