قصيدة جديدة لـ خالد الفيصل: من سالف التاريخ

المواطن - الرياض

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة، بعنوان “من سالف التاريخ”.

وجاء في أبيات القصيدة:

من سالف التاريخ والفرس والروم

تضمر عداوة عاربين الجزيرة

وأسبابها وحي تنزل ومقسوم

علي نبي يعربي العشيرة

من سالف التاريخ والفرس والروم

تضمر عداوة عاربين الجزيرة

وأسبابها وحي تنزل ومقسوم

علي نبي يعربي العشيرة

أشعل فتيل البغض والغيظ بالقوم

وشلون وحي الرب يحظاه غيره

وآخر كتاب باحرف العرب مرسوم

حرف الصلاة تردده كل ديره

وحنا على سنة نبيه على الدوم

نجهر بحمد الله علان وسريره

ومن يعترض على رسالات معصوم

يلقى من الحسرات بالعمر حيرة

يا رافضين الامر والأمر محسوم

ما كان كان ولا للإنسان خيرة