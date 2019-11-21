قضية المسيء للباحة ستحال للشرع

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أكدت مصادر في تصريحات إلى “المواطن” أن المسيء إلى أهالي منطقة الباحة لا يزال موقوفاً على ذمة القضية لارتكابه مخالفة تقع ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب التوقيف، مشددةً على أن القضية ستحال إلى الشرع للبتّ فيها.

وكانت شرطة منطقة الباحة ألقت القبض على صاحب الفيديو المسيء للمنطقة، خلال 5 ساعات من تداول المقطع على وسائل التواصل بتوجيه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن الإمارة تستهجن ما يتم تداوله من مقطع مُسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وتم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، واصفًا الفعلة بأنها “لا مسؤولة”.

وكان مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي أثار استياء سكان منطقة الباحة لما فيه من كلمات وإسقاطات ليست صحيحة إطلاقًا.

وطالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الشخص الذي وصف سكان منطقة الباحة بالـ “النايمين والكسالى” على حد قوله، وتنمّره من بعض التقاليد والعادات لدى الأهالي وأيضًا تقليده اللهجة بشكل ساخر.