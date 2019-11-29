قطر تتجاوز #اليمن بسداسية في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة قطر ضد اليمن، التي أُقيمت على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بفوز أصحاب الأرض بسداسية دون رد.

وبدأت مباراة قطر ضد اليمن بشكل سريع، وسيطر أصحاب على أحداث الشوط الأول، ونجح عبدالكريم حسن في فض اشتباك التعادل السبي عند الدقيقة 29، قبل أن يُحرز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 37 من تسديدة صاروخية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح المعز علي في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 بتسديدة قوية، مستغلًّا تمريرة مميزة من أكرم عفيف، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 72.

وتمكن عبدالكريم حسن من هز شباك اليمن من ركلة الجزاء، واستمرت سيطرة أصحاب الأرض على اللقاء، وأضاف عبدالله الأحرق الهدف الخامس في الدقيقة 85 من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح أكرم عفيف في تسجيل الهدف السادس عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة قطر ضد اليمن بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 6/ 0.

ورفع منتخب قطر الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى في كأس الخليج العربي خلف العراق المتصدر بـ6 نقاط، وظل المنتخب اليمني بدون رصيد.