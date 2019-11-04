قطر تمول العملية العسكرية التركية في سوريا!

قطر تمول العملية العسكرية التركية في سوريا!

2019/11/04
الساعة 8:20 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أمس الأحد، أن الحكومة القطرية هي من قامت بتمويل عملية غزو سوريا وإقامة ما تسميه “المنطقة الآمنة”.

وقال الوزير التركي، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: إنه التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة في الدوحة، مضيفًا: “بلّغته تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وشكر قطر على تمويلها عملية نبع السلام”.

ولم تذكر تركيا حجم الأموال التي ضختها قطر لدعم العملية العسكرية التركية التي سعى أردوغان إلى إقناع الحكومات الأمريكية والأوروبية بالمشاركة في تمويلها ولم ينجح، والتي تواجه عقبات سياسية بسبب القيود التي فرضت على حركة القوات التركية وموافقة أنقرة على التنسيق مع القيادات العسكرية على الأرض لكل من روسيا وإيران والنظام السوري.


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