قنابل الغاز والرصاص تستهدف المحتجين ببغداد

المواطن - متابعة

أشارت مصادر إعلامية عراقية، أن الأمن يستهدف المحتجين بقنابل الغاز والرصاص الحي قرب ساحة الوثبة وسط بغداد.

يأتي هذا فيما أغلق متظاهرون جسر النصر وسط الناصرية بالعراق، فيما اشتعل حريقان في بغداد الأول في شارع الرشيد والآخر قرب جسر الأحرار.

وذكرت مصادر أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر بوسط بغداد، ولقي شخصان حتفهما بعد إصابات بالرصاص، وقتل آخران نتيجة تصويب قنابل الغاز مباشرة على رأسيهما، وأصيب ما لا يقل عن 61 شخصًا في مواجهات الأمس.