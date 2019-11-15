قناة أرجنتينية تكشف تشكيلة الكلاسيكو المثالية

المواطن - مروة نبيل

كشفت قناة TNT Sports LA الأرجنتينية عن التشكيلة المثالية من منتخبي الأرجنتين والبرازيل لمباراة السوبر كلاسيكو اليوم.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ضد البرازيل اليوم، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووضعت القناة في الهجوم، ثنائي التانغو ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو ونجم السامبا روبيرتو فيرمينو في هجوم التشكيل المثالي لمباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل اليوم.

وجاءت التشكيلة المثالية لمنتخبي الأرجنتين والبرازيل كالتالي؛ في حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر، وفي الدفاع، ثنائي التانغو تاليافيكو وجيرمان بيزيلا، وثنائي السامبا دانيلو وتياجو سيلفا.

وضمت التشكيلة المثالية للمنتخبين، ثلاثي الأرجنتين لو سيلسو، ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو، بالإضافة إلى ثلاثي البرازيل كاسيميرو وآرثر ميلو وروبيرتو فيرمينو.