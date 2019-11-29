قُرّة تؤهل فتيات #شقراء للحياة الزوجية
عبر دورة نحو حياة سعيدة

قُرّة تؤهل فتيات #شقراء للحياة الزوجية

2019/11/29
الساعة 7:37 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استضاف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مبادرة “تأهيل المقبلات على الزواج” التي نفذتها جمعية التنمية الأسرية بالمحافظة “قرَّة”، بالشراكة مع وكالة الوزارة للتنمية.

واشتملت المبادرة على دورة تحت عنوان نحو حياة سعيدة امتدت لثلاثة أيام بهدف تهيئة النساء من فتيات وأمهات مقبلات على الزواج أو متزوجات حديثًا ممن أعمارهن فوق 15 سنة لحياة أسرية سعيدة ومستقرة، وتعريفهن بأمور الحياة الزوجية؛ للحد من المشاكل التي تعترض طريقهن في بداية حياتهن الزوجية.

وحاضرت في الدورة نخبة من المدربات المتخصصات في المجالات الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية.

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