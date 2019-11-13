كأس الخليج فرصة لاكتشاف المواهب

المواطن - مروة نبيل

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة المنتخب الأول في منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 24” المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من شهر ديسمبر المقبل.

كأس الخليج

ولاقى قرار اتحاد الكرة بمشاركة الأخضر في كأس الخليج لكرة القدم قبولًا كبيرًا من النقاد الرياضيين، الذين أكدوا أن مشاركة المنتخب الوطني ستجذب الأنظار إلى البطولة القارية، كما ستكون فرصة جيدة لاكتشاف المواهب الجديدة.

وعلق الإعلامي حمدان الغامدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، على مشاركة الأخضر في كأس الخليج قائلًا: “بطولة الخليج لها طابع خاص لذلك أسعدنا قرار مشاركة المنتخب السعودي فيها”.

وقال الإعلامي عيسى الجوكم في تصريحاته الإذاعية: “بطولات الخليج كانت هي النواة الحقيقية ومحطة هامة لكرة القدم الخليجية في إطلالتها الآسيوية”.

وتابع الجوكم تصريحاته قائلًا: “المنتخبات الخليجية أصبحت تشارك في كأس الخليج بالصف الثاني لاكتشاف المواهب نظرًا لتزاحم البطولات”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي موسى المحياني خلال تصريحاته في برنامج “الدوري مع وليد”: “موعد بداية بطولة كأس الخليج في قطر بنفس تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا ولا أتوقع أن يشارك المنتخب كاملًا”.