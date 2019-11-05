كأس الملك سلمان .. تأهل #الجيل والروضة إلى دور الـ32

المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا الجيل والروضة في التأهل إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على الأنوار والقادسية.

الجيل ضد الأنوار:

ولعب الجيل ضد الأنوار، اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن أصحاب الأرض من الفوز بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الجيل ضد الأنوار بشكل سريع، وضغط أصحاب الأرض لتسجيل هدف مبكر، ونجح لاعبه إبراهيم الدندن في هز الشباك عند الدقيقة 23، قبل أن يُسجل الضيوف التعادل في الدقيقة 88.

وتمكن زيد العثمان من هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 88، لتمتد مباراة الجيل ضد الأنوار إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يُسجل خالد الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 96، ليمنح فريق الجيل بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

القادسية ضد الروضة:

واحتضن ملعب نادي القادسية مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الروضية اليوم، في إطار مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بهزيمة أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 1.

وبدأت مباراة القادسية ضد الروضة بشكل سريع، وحصل الفريق القدساوي على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، أهدرها نواف العزيزي، قبل أن يسجل الفريق الضيف هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق زياد الحمل.

ونجح إبراهيم الشعيل في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 30، قبل أن يُسجل أحمد سعيد هدفًا قاتلًا في الدقيقة 84، لتنتهي مباراة القادسية ضد الروضة بفوز الفريق الضيف وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.