كأس دوري أبطال آسيا يصل إلى الرياض
قبل مباراة الهلال ضد أوراوا

كأس دوري أبطال آسيا يصل إلى الرياض

2019/11/06
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وصل، اليوم الأربعاء، كأس دوري أبطال آسيا 2019 إلى العاصمة الرياض، قبل مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب المباراة النهائية.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لكأس البطولة في أرضية استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويحتضن محيط الرعب مباراة الهلال ضد نظيره أوراوا ريد دياموندز، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال ضد أوراوا المقبلة، أملًا في تحقيق الفوز، وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.


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