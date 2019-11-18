كارثة تُهدد #الاتحاد في يناير

المواطن - محمد سمعه

يعاني الاتحاد من خطأ إداري كارثي قد يُكلف الفريق منعه من التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الناقد الرياضي عايد الرشيدي الكواليس حيث قال: أتحدى أن يعرف إعلام الاتحاد هذا الأمر، لكن النادي ممنوع من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية بسبب خطأ إداري.

وأضاف الرشيدي: إدارة الاتحاد تحاول إبعاد الجماهير عن الخطر المُلاحق بالنادي بالحديث عن أمور ليس لها قيمة مثل العمادة مع الوحدة أو أن الاتحاد سبب في تأسيس النصر.

وفي وقت سابق، دشنت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد وسمًا تم تداوله بقوة عبر موقع ” تويتر” وذلك احتجاجًا منهم على إهدار حق الاتحاد وعدم إعطائه حقوقه.

وظهر وسم بعنوان” نطالب بحق الاتحاد” في إشارة واضحة على غضب الجماهير الاتحادية من رفض لجنة الانضباط احتجاج الاتحاد حول مشاركة اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب أبها كمواليد في السعودية وهو في الأصل سبق له تمثيل منتخب مصر الأولمبي ومنتخب مصر للشباب.

وقال حساب يحمل اسم صفا: “ما يضيع حق وراه مُطالب، والاتحاد وراءه جمهور عظيم، لن يستسلم ولن يتوقف عن المطالبة بحقوقه وسيكون الدرع القوي للاتحاد”.

أما بدر فقال: “أكثر نادٍ مجحف حقه، هو الاتحاد إذ كانت القضية ضد الاتحاد هناك خصم، أو منع تسجيل وكانت البداية من هنا، وسُحب من الاتحاد نقاط حول قضية لاعب القادسية، ولكن حول قضية أحمد مصطفى فكل الأدلة مع الاتحاد”.

وفي السياق ذاته، قال حساب يحمل اسم موسى حسن: “فعلًا ابتديت أشك أن الاتحاد نادي غير سعودي ولا أنا غلطان، نريد حق النادي”.

وأضاف حسام زقزوق: رغم أن اللوائح تنص على أحقية الاتحاد بكسب الاحتجاج والنقاط الثلاث من أبها، ولكن من بداية رفع الاحتجاج للجنة الانضباط وما صاحبها من رفض غامض ومُريب ولا نعلم مسبباته، نستغرب أيضًا من تأخر لجنة الاستئناف بذلك، ومن حقنا كأنصار ومشجعين لنادي الاتحاد أن نُطالب بحقه.

عايد الرشيدي : اتحدى ان يعرف ذلك إعلامي إتحادي .. نادي #الاتحاد ممنوع من التسجيل في الفترة الشتوية

.. الحصاد الرياضي pic.twitter.com/6AphOMBXYT — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 17, 2019