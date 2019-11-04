كاريلو جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا 2019
بعد تعافيه من الإصابة

كاريلو جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا 2019

2019/11/04
الساعة 11:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك البيروفي أندريه كاريلو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأصبح كاريلو جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان كاريلو قد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغادر الملعب في الدقيقة 64.

وغاب كاريلو عن مباراة الهلال ضد عرعر بالأمس ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/ 1، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32.


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