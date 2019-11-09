كاريلو رجل مباراة #الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب البيروفي أندري كاريلو، نجم الهلال، بلقب رجل مباراة الهلال وأوراوا الياباني التي أُقيمت، اليوم السبت، ضمن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن كاريلو تم اختياره كرجل لـ مباراة الهلال وأوراوا، بعد أن تألق ونجح في إحراز هدف الفوز في لقاء الذهاب.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال وأوراوا، افتتح اللاعب البيروفي أندري كاريلو التسجيل لنادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، حيث سجل الهدف الأول برأسية متقنة في الدقيقة الستين، بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وكانت مباراة الهلال وأوراوا أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بينما تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وأهدر نادي الهلال ثلاث فرص تهديفية محققة في الشوط الأول عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وعلي البليهي.

ويرغب الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تحقيق اللقب مرتين عامي 1992 و2000، والتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الهلال تألق وصعد لنهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز على نادي السد القطري بنتيجة 6- 5 في مجموع المباراتين، بينما صعد نادي أوراوا للمباراة النهائية على حساب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.