كاريلو: نواصل التدريبات لهدف واحد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو أن الزعيم يواصل استعداداته بقوة لمباراته المقبلة ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ونشر كاريلو عبر حسابه الشخصي على موقع “انستقرام”، صورة له خلال مران الهلال الجماعي اليوم، وعلق قائلًا: “نواصل التدريبات.. نحو هدف واحد”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية ضد أوراوا الياباني، أملًا في خطف لقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.