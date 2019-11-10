كاريلو يُكافئ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

بحث النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال عن تقديم هدية خاصة لأزرق العاصمة، وذلك بعد محاولات الفريق الهلالي التعاقد معه بصورة دائمة من نادي بنفيكا البرتغالي مؤخرًا.

ولم يجد كاريلو هدية أفضل من تسجيل هدف الفوز المهم للهلال في شباك أوراوا الياباني بالأمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث وضع هذا الهدف القدم الأولى للهلال على منصة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

جدير بالذكر أن كاريلو سدد مرتين على المرمى وصنع 4 فرص للتهديف بجانب تسجيله هدف المباراة الوحيد.

الهلال حارب لضمه

وكان الهلال عانى كثيرًا للتعاقد مع كاريلو بصورة نهائية من بنفيكا، حيث أراد بنفيكا الحصول على 18 مليون يورو بعدما قدم الهلال 15 مليون يورو لتحويل إعارة كاريلو إلى بيع نهائي، ورحب الهلال بمطلب النادي البرتغالي ليتعاقد مع النجم البيروفي بصورة نهائية.

إهدار الفرص مُقلق

وشهد الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أوراوا إهدار كم كبير من الفرص من قبل لاعبي أزرق العاصمة، حيث أهدر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو هدفين للهلال، بينما أهدر اللاعب علي البليهي فرصة هدف محقق للأزرق.

وأهدر اللاعب سالم الدوسري هدفًا لـ الزعيم في الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد أوراوا، حيث اكتفى نجوم الأزرق بإحراز هدف واحد عبر اللاعب البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

وأعادت مباراة الهلال ضد أوراوا، أمس السبت، إلى الأذهان سيناريو ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال وأوراوا أيضًا، حيث سجل الهلال هدفًا عبر اللاعب السوري عمر خربين وقتها وأهدر فرصًا عديدة كانت كفيلة بجعل الهلال يفوز برباعية مقابل هدف على الأقل.

ونال كاريلو لقب رجل مباراة الهلال ضد أوراوا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.