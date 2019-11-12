كارينيو يُحاضر المدربين الوطنيين

المواطن - مروة نبيل

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأوروغوياني دانيال كاريلو سيُحاضر في برنامج التعليم المستمر.

ودعت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدربين لحضور المحاضرة التي سيُلقيها كارينيو في نادي الوحدة، عند الساعة 4:30 مساء يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري.

وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، محاور المحاضرة، وهي؛ العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، مفاتيح الإدارة الفنية للمباريات وأسئلة ونقاش.

ويُعد كارينيو من المدربين البارزين في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ساهم في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ليحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة.