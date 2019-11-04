كاسانو: إبراهيموفيتش أمل ميلان للعودة إلى الطريق الصحيح

المواطن - مروة نبيل

علق مهاجم ميلان والمنتخب الإيطالي السابق، أنطونيو كاسانو، على احتمالية عودة زميله السابق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف الروسونيري خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم إبراهيموفيتش بالعديد من الأندية الأوروبية، منهم ميلان، نابولي، يوفنتوس ومانشستر يونايتد، خاصة أن عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي ينتهي في ديسمبر المقبل، ويمكنه الانتقال إلى أي فريق مجانًا خلال الميركاتو الشتوي.

وقال كاسانو: “إبراهيموفيتش هو أمل ميلان الوحيد للعودة للطريق الصحيح، فهو يجعل زملائه في الفريق أفضل، وسيجلب الحماس للفريق بأكمله”.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة “ميدياست” الإيطالية: “هو لا يريد المجيء؟ في رأيي إذا تم منحه عقدًا لمدة عام ونصف سيقبل”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء والخسارة في 6 مواجهات.